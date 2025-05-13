К тестированию на знание русского языка не допустили 81 процент детей мигрантов

В России к тестированию по русскому языку не допустили 81 % детей мигрантов

В России к тестированию на знание русского языка не допустили 81 процент детей мигрантов. Об этом сообщил Рособрнадзор в своем Telegram.

«С момента начала тестирования было подано 1 762 заявления на участие. 81 проценту заявителей было отказано в принятии документов», — говорится в сообщении.

В ведомстве назвали основные причины отказов в проведении тестирования. Среди них — предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах.

Первый экзамен в России сдавали 335 детей мигрантов, из которых почти треть — 39 процентов не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком.

«Отсутствие положительного результата тестирования является основанием для отказа в зачислении в российские общеобразовательные организации», — напомнили в Рособрнадзоре, отметив, что «первые итоги показали, что новый порядок зачисления иностранных граждан позволяет регулировать вопрос обоснованности их приема в российские школы».

Тестировать детей мигрантов на знание русского языка начали с 1 апреля. Ранее в Рособрнадзоре заявляли, что при приеме в российские школы дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.