Глава Рособрнадзора назвал долю сдавших экзамен по русскому детей мигрантов

Глава Рособрнадзора Музаев: 7 процентов детей мигрантов сдали тест по русскому

Только семь процентов детей мигрантов, которые подавали заявки о приеме в образовательные учреждения, справились с тестированием по русскому языку. Такую долю детей назвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС.

«Рособрнадзор осуществляет ежемесячный мониторинг результатов тестирования. За период с 1 апреля по 25 мая 3 677 иностранных граждан подали заявления о приеме в образовательные организации, из них фактически участвовали в тестировании 509 человек», — сказал Музаев.

С заданиями тестирования справились 55 процентов, что составляет около 270 человек. У оставшихся 45 процентов будет право пересдать тестирование через три месяца, напомнил глава Рособрнадзора.

Оба требования — корректно подать документы и успешно сдать экзамен — выполнили меньше 10 процентов участников экзамена, отметил Музаев. Он напомнил, что учиться в российских школах могут только те дети, которые справились с тестовым заданием по русскому языку.

В России детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы с 1 апреля. По последним данным, в России находятся почти 640 тысяч несовершеннолетних детей приезжих, в Москве — более 80 тысяч.