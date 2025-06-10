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18:57, 10 июня 2025Россия

Названо число находящихся в России детей мигрантов

Замглавы МВД Зубов: В России находятся почти 640 тысяч детей мигрантов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В России находятся почти 640 тысяч несовершеннолетних детей мигрантов. Это число было названо замглавы МВД России Игорем Зубовым во время выступления в Госдуме, трансляция велась на сайте портала «ДумаТВ».

По словам Зубова, во всей России на сегодняшний день находятся 638 174 ребенка мигрантов, а в одной только Москве — более 80 тысяч. Он добавил, что значительная часть из таких детей не посещают школы.

«Наверно, где-то половина точно по каким-то причинам болтается», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила проект о передаче в полицию данных о детях мигрантов.

ЖЗЛ
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