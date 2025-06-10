Госдума одобрила проект о передаче в полицию данных о детях мигрантов

ГД одобрила проект о передаче в МВД данных о зачислении детей мигрантов в школы

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о передаче в МВД данных о зачислении детей мигрантов в российские школы, передает ТАСС.

Речь идет о передаче в полицию региональными и муниципальными образовательными ведомствами информации о результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка, об их приеме на обучение в школы и колледжи или отчислении, а также об обращении в образовательную организацию несовершеннолетних иностранных граждан и их законных представителей, включенных в реестр контролируемых лиц.

Предполагается, что МВД, в свою очередь, будет передавать регионам данные о регистрации детей мигрантов по месту жительства или их снятии с регистрационного учета. Обмениваться сведениями планируют через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, усиление контроля за мигрантами позволит оперативно получать информацию о законности нахождения ребенка и его родителей в России, от чего будет зависеть принятие дальнейших решений.

Ранее в Госдуме предложили ввести одно обязательное требование для получения гражданства мигрантами — речь идет о знании русского языка, в том числе и для бывших граждан СССР.