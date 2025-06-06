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12:31, 6 июня 2025Россия

В России захотели ввести одно обязательное требование для получения гражданства мигрантами

В ГД захотели ввести требование владеть русским языком для получения гражданства
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России захотели ввести одно обязательное требование для получения гражданства мигрантами — речь идет о знании русского языка. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму, передает РИА Новости.

На сегодняшний день ряд иностранцев могут получить российское гражданство по упрощенной системе — без знания русского языка, истории и основ законодательства России, а также без учета требований по проживанию в стране в течение пяти лет. Такой порядок установлен, в частности, для бывших граждан СССР после заключения брака с гражданином России.

Авторы законопроекта выступили за то, чтобы прикрыть лазейки в законе, дающие возможность получения российского гражданства в упрощенном порядке отдельным категориям иностранцев и лиц без гражданства.

«Именно незнание русского языка вызывает многие проблемы в миграционной сфере, не позволяя приехавшим в Россию быстро адаптироваться в новых для них условиях, освоить нашу культуру, законы и традиции. Владение русским языком — обязательное требование для всех без исключения категорий иностранцев, претендующих на гражданство России», — обозначил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который отменяет для работающих по квоте трудовых мигрантов обязательный экзамен по русскому языку. Чиновники объяснили инициативу необходимостью удовлетворять потребности экономики страны.

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