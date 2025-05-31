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17:22, 31 мая 2025Россия

В Госдуму внесли отменяющий экзамен по русскому для части трудовых мигрантов проект

В Госдуму внесли отменяющий экзамен по русскому для работающих мигрантов проект
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект, который отменяет для работающих по квоте трудовых мигрантов обязательный экзамен по русскому языку. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Правительство России направило в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение части трудовых мигрантов от необходимости подтверждать владение русским языком для получения разрешения на работу. Законопроект также предусматривает увеличение срока действия подтверждающего владение русским языком документа для работников из утвержденного Минтрудом перечня профессий.

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Теперь иностранные граждане, которые осуществляют трудовую деятельность в рамках правительственной квоты, не должны сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства при оформлении разрешения на работу.

По мнению чиновников, данная мера позволит сократить временные и административные издержки при привлечении необходимых иностранных кадров. Кроме того, это поможет эффективнее удовлетворять потребности экономики страны.

Ожидается, что инициатива обеспечит более плавную и последовательную языковую адаптацию мигрантов.

Ранее стало известно, что рассказывавшую об «угнетении мигрантов» главу диаспоры лишили российского гражданства.

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