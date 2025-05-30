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13:09, 30 мая 2025Россия

Рассказывавшую об «угнетении мигрантов» главу диаспоры лишили российского гражданства

На Камчатке главу мигрантской диаспоры лишили гражданства РФ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Нура Курманбекова

Нура Курманбекова. Кадр: Murat Jolukeev / YouTube

На Камчатке главу мигрантской диаспоры лишили российского гражданства. Об этом сообщает «Царьград» в Telegram.

Речь идет о Нуре Курманбековой, которая получила российский паспорт в 2020 году. После этого она неоднократно выезжала в Киргизию и заявляла об «угнетении мигрантов в России», утверждает телеканал.

После лишения гражданства Курманбекову депортировали из России и запретили въезжать в страну пять следующих лет. Она не согласилась с решением и пытается обжаловать его в суде, указано в публикации.

Ранее бывший глава мигрантской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов заявил о культурной экспансии его соотечественников в России. «Я вижу в России экспансию узбекской культуры — чайхана на каждом углу. Огромные территории [России], которые не заселены, они пустуют и нуждаются в рабочих руках. В этом плане перспектив очень много», — пояснил он.

ЖЗЛ
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