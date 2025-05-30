Рассказывавшую об «угнетении мигрантов» главу диаспоры лишили российского гражданства

На Камчатке главу мигрантской диаспоры лишили гражданства РФ

На Камчатке главу мигрантской диаспоры лишили российского гражданства. Об этом сообщает «Царьград» в Telegram.

Речь идет о Нуре Курманбековой, которая получила российский паспорт в 2020 году. После этого она неоднократно выезжала в Киргизию и заявляла об «угнетении мигрантов в России», утверждает телеканал.

После лишения гражданства Курманбекову депортировали из России и запретили въезжать в страну пять следующих лет. Она не согласилась с решением и пытается обжаловать его в суде, указано в публикации.

Ранее бывший глава мигрантской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов заявил о культурной экспансии его соотечественников в России. «Я вижу в России экспансию узбекской культуры — чайхана на каждом углу. Огромные территории [России], которые не заселены, они пустуют и нуждаются в рабочих руках. В этом плане перспектив очень много», — пояснил он.