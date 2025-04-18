Бывший глава узбекской диаспоры заявил об экспансии в России

Экс-глава узбекской диаспоры Исмаилов заявил о культурной экспансии в РФ

Бывший глава узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахром Исмаилов раскрыл экспансионные цели диаспоры. Об этом он заявил в интервью, передает Readovka.

По его словам, узбекам предстоит культурная «экспансия» в России, становление третьим по численности народом РФ и заселение больших территорий. Он отметил, что Узбекистан обладает большим демографическим потенциалом, который позволит переселить 100 миллионов узбеков.

«Я вижу в России экспансию узбекской культуры — чайхана на каждом углу. Огромные территории [России], которые не заселены, они пустуют и нуждаются в рабочих руках. В этом плане перспектив очень много», — сказал Исмаилов.

Ранее православный олигарх Константин Малофеев назвал способ решить проблему мигрантов в России — по его словам, в этом может помочь организованный набор. «Если речь о специально организованных комплексах, которые находятся на территории строительной площадки, то это прекрасно, это очень хорошо, это под контролем», — сказал он.