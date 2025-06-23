Названа несправедливая и вредная мера против мигрантов в России

Демограф Флоринская: Закон о приеме детей мигрантов по экзамену в школы вреден

Закон, который запрещает принимать в российские детей мигрантов, которые не сдали экзамен по русскому язык, вреден, считает сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС, демограф Юлия Флоринская. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

По ее словам, в школах России учится не так много детей мигрантов — их доля составляет менее процента от общего числа школьников. Кроме того, иностранцы, которые привозят детей в Россию, рассчитывают на долгосрочное проживание на территории страны и получение социальных статусов, подчеркнула Флоринская.

Если у детей есть проблемы с языком, это не такие большие расходы для государства, чтобы просто помочь им. Во всех странах дети мигрантов идут в школу, и там они либо получают дополнительные занятия, либо им помогают другие дети. Первый год ребенку действительно трудно, но потом он быстро адаптируется Юлия Флоринская демограф

Демограф напомнила, что Россия приглашает к себе граждан других стран, которые разделяют традиционные ценности. При этом среди таких приезжих, по ее словам, могут быть и те, для кого знание русского языка — редкость. Флоринская уверена, что это не повод отказывать детям в школьном образовании.

«Или, может быть, опять будет исключение? Если ребенок приехал с родителем из Бразилии, Аргентины или Германии, то его примут в школу без тестирования. А если он из Узбекистана, то нет? Это несправедливо», — возмутилась Флоринская.

В России с 1 апреля запрещается зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка, а также проверки легальности их нахождения на территории страны. По новым правилам в школу после теста попали лишь 27 детей мигрантов из 1762.

Комментируя принятый закон, профессор НИУ ВШЭ Даниил Александров в беседе с «Лентой.ру» заявлял, что страна заинтересована в социализации детей мигрантов в школах, а не в неформальных кругах. Он также добавил, что именно те дети, которые были исключены из системы образования, имеют гораздо больше шансов стать радикалами. Аналогичное мнение высказал депутат Госдумы Андрей Колесников, который заявлял, что при недопуске детей мигрантов в школы их будут воспитывать «на улице в подворотне или на рынке».