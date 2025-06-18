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12:36, 18 июня 2025Россия

В Госдуме раскритиковали идею не пускать в школы плохо говорящих по-русски детей мигрантов

Депутат ГД Затулин: Идея не пускать в школы детей мигрантов — заблуждение ума
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Госдуме раскритиковали идею не пускать в школы плохо говорящих по-русски детей мигрантов. Против инициативы выступил депутат Константин Затулин, который озвучил свою позицию по вопросу в эфире радиостанции «Говорит Москва», его слова приводятся в Telegram.

В 2025 году в России начали тестировать детей мигрантов на знание русского языка перед поступлением в российские школы. С заданием справились лишь 27 человек из 1762.

Затулин выступил против отказа в приеме в школы на основании незнания государственного языка России. «Я считаю, это заблуждение ума как минимум», — заявил он.

По мнению парламентария, при недопуске детей мигрантов в школы их будут воспитывать «на улице в подворотне или на рынке». Незнание же русского языка у детей иностранцев должны ликвидировать именно в школах, добавил он.

Ранее в России призвали не пускать в российские школы детей мигрантов, которым не поставили необходимые прививки. Невролог Павел Хорошев предупредил, что прибывшие в страну дети могут быть инфицированы различными заболеваниями, в связи с чем возможен риск распространения болезней среди сверстников.

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