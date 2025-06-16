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11:53, 16 июня 2025Россия

Врач призвал не пускать в школы непривитых детей мигрантов

Врач Хорошев: Непривитых от кори детей мигрантов нельзя пускать в школы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Непривитых от кори детей мигрантов нельзя пускать в школы. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» невролог Павел Хорошев. Его слова приводятся в Telegram-канале радиостанции.

Врач указал, что приехавшие из других стран дети могут быть инфицированы. При этом риск распространения ряда заболеваний возможен даже на вакцинированных детей, отметил он.

По мнению Хорошева, для непривитых детей должны вводиться ограничения на доступ в школы и детские сады. Родителей же при непринятии мер следует депортировать, заявил он.

Ранее в Госдуме предложили сделать платным школьное образование для детей мигрантов. Также депутат Ярослав Нилов выступил за ограничение попыток сдачи теста на знание русского языка. Инициатива поможет снизить нагрузку на государство, которые учит детей иностранцев за свой счет, отметил парламентарий.

ЖЗЛ
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