В ГД предложили отменить бесплатное образование в школах для детей мигрантов

Депутат Нилов предложил отменить бесплатное образование для детей мигрантов

Бесплатное образование для детей мигрантов в школах России должно быть отменено. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), его слова приводит ТАСС.

По его мнению, образование для таких детей должно стать платным, а оплату могли бы нести семьи, работодатели, посольства или иностранные государства, но не российские налогоплательщики. Средства от оплаты, по его словам, можно направлять на премии учителям и развитие инфраструктуры.

Нилов также подчеркнул необходимость лимитировать количество попыток сдачи теста на знание русского языка, чтобы избежать чрезмерных затрат региональных бюджетов на подготовительные курсы для детей мигрантов. Он отметил, что детей, не способных выучить русский язык, не следует «мучить» обучением в России, а лучше стимулировать изучение языка на родине мигрантов, включая дистанционные курсы и открытие российских школ за рубежом.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Михаил Матвеев призвал выдворять из России и отправлять «к бабушкам в родные кишлаки» проваливших тест по русскому языку детей мигрантов.