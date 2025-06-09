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11:18, 9 июня 2025Россия

В Госдуме призвали отправлять в «родные кишлаки» проваливших тест по русскому мигрантов

Депутат ГД Матвеев призвал выдворять из РФ детей мигрантов, не сдавших русский
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутат Госдумы Михаил Матвеев призвал выдворять из России и отправлять «к бабушкам в родные кишлаки» проваливших тест по русскому языку детей мигрантов. Своим мнением он поделился с Газетой.Ru.

По словам парламентария, в 2024 году МВД составило около восьми тысяч протоколов в отношении мигрантов, чьи дети не посещают школу. Он отметил, что такая практика должна продолжаться.

«В отношении тех родителей, чьи дети не сдали экзамены, если через некоторое время выяснится, что они по-прежнему находятся в стране и не посещают учебное заведение, неважно по уважительной, неуважительной причине, эти протоколы должны составляться», — сказал Матвеев.

Он добавил, что в случае составления двух протоколов о ненадлежащем воспитании детей, семьи должны будут подлежать депортации из России. «Таким образом надо решать эту проблему — отправлять их домой», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что менее двух процентов детей мигрантов — 27 из 1762 — прошли тестирование по русскому языку для поступления в российские школы.

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