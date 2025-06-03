Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:04, 3 июня 2025Россия

Минобрнауки назвало долю не справившихся с экзаменом по русскому мигрантов

Минобрнауки: Треть мигрантов не могут сдать экзамен по русскому с первой попытки
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Треть мигрантов, которые сдают экзамен по русскому языку, не могут справиться с ним с первой попытки. Об этом сообщили в Минобрнауки, передает ТАСС.

«Установлено, что в среднем 30 % иностранных граждан не сдают экзамен с первой попытки. До половины из них не сдают экзамен и с последующих попыток», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что доля иностранцев, не сдавших экзамен, сохраняется на уровне того, что был установлен в мае 2024 года после исключения участия коммерческих организаций в процедуре проведения экзамена. До принятия этих мер доля мигрантов, не сдающих экзамен, составляла в среднем три процента.

Также, согласно статистике, менее двух процентов детей мигрантов — 27 из 1762 желающих сдать экзамен по русскому языку — прошли тестирование для поступления в российские школы. Из 1762 человек к экзамену было допущено 335, 81 проценту из которых в принятии документов было отказано из-за нарушений. Всего в тестировании приняли участие 44 ребенка из 10 регионов России, с заданиями справились только 27 человек

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Минобрнауки должно принять меры по недопущению незаконной миграции.
Он отметил, что российские вузы неоднократно оказывались замешаны в легализации незаконной миграции и добавил, что Минобрнауки следовало бы дать оценку действиями руководства высших учебных заведений.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Челябинске нашли дом причастного к атаке ВСУ на российские аэродромы мужчины. Он оказался ценителем роскоши

    Третьяк отреагировал на назначение Ларионова главным тренером СКА

    На северо-востоке Украины произошли взрывы

    Трамп поприветствовал победу своего «союзника» на выборах президента Польши

    Россиянам раскрыли схему предлагающих работу мошенников

    Выросло число пострадавших при обрушении моста в Брянской области

    Космические силы США научились запускать спутники в сжатые сроки

    Наезд Rolls-Royce на байкера в Санкт-Петербурге назвали намеренным

    Стало известно о свиданиях Ефремова с молодой актрисой в колонии

    Монах устроил драку на похоронах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости