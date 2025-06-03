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08:30, 3 июня 2025Россия

Володин призвал Минобрнауки принять меры по недопущению организации миграции

Спикер ГД Володин: Минобрнауки должно принять меры по недопущению миграции
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Минобрнауки должно принять меры по недопущению незаконной миграции. К этому призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин, его заявление опубликовано в Telegram.

Политик отметил, что российские вузы неоднократно оказывались замешаны в легализации незаконной миграции и добавил, что Минобрнауки следовало бы дать оценку действиями руководства высших учебных заведений.

«Директор центра по тестированию мигрантов при РУДН стал организатором преступного сообщества, втянув в противоправную деятельность и своих сотрудников. (...) Специально говорю об этом, чтобы наконец-то пришло понимание: наказание за организацию незаконной миграции — суровое», — заявил он.

Политик подчеркнул, что организаторам грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Урале Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал директора Центра по приему экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства для иностранцев по двум статьям.

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