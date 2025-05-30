Экзаменовавшую иностранцев по истории России женщину заключили под стражу

На Урале Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал директора Центра по приему экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства для иностранцев по двум статьям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Фигурантом дела является женщина. В отношении экзаменовавшей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции, совершенное организованной группой») и части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Она пробудет под стражей до 27 июля.
Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали восемь членов организованной преступной группы (ОПГ), которые обвиняются в организации незаконной миграции 1000 иностранных граждан.