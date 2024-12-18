Членов ОПГ задержали в Москве за организацию незаконной миграции 1000 иностранцев

В Москве 8 членов ОПГ создали канал незаконной миграции для 1000 иностранцев

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали восемь членов организованной преступной группы (ОПГ), которые обвиняются в организации незаконной миграции 1000 иностранных граждан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. По версии следствия, в период с января 2023 года по декабрь 2024-го они создали канал незаконной миграции для 1000 иностранцев — злоумышленники изготавливали для них фиктивные трудовые договоры за вознаграждение, тем самым организовав для них незаконное пребывание на территории РФ.

За свои услуги члены ОПГ получили больше 30 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела силовики провели обыски и изъяли денежные средства, а также многочисленные документы и бланки, подтверждающие причастность обвиняемых к указанному преступлению.

В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали полицейского из Кабардино-Балкарской Республики, который сделал поддельный паспорт находящемуся в розыске мигранту.