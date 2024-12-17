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20:40, 17 декабря 2024Силовые структуры

Российский полицейский подделал паспорт для находящегося в розыске мигранта и попался

Силовика из КБР задержали за подделку паспорта находящемуся в розыске мигранту
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали полицейского из Кабардино-Балкарской Республики (КБР), который сделал поддельный паспорт находящемуся в розыске мигранту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчина без гражданства, разыскиваемый за совершение преступления в России, обратился к старшему инспектору по вопросам миграции отделения «Баксанский» в марте текущего года. Он попросил силовика помочь ему с оформлением документов за денежное вознаграждение, и тот согласился.

Полицейский собрал документы на чужое имя и уже запустил процесс выдачи поддельного паспорта, но был задержан. Сейчас следствие просит отправить инспектора под стражу.

Ранее в Томске осудили военного Сергея Графа к штрафу за приобретение поддельного водительского удостоверения.

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