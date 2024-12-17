Российский полицейский подделал паспорт для находящегося в розыске мигранта и попался

Сотрудники правоохранительных органов задержали полицейского из Кабардино-Балкарской Республики (КБР), который сделал поддельный паспорт находящемуся в розыске мигранту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По данным канала, мужчина без гражданства, разыскиваемый за совершение преступления в России, обратился к старшему инспектору по вопросам миграции отделения «Баксанский» в марте текущего года. Он попросил силовика помочь ему с оформлением документов за денежное вознаграждение, и тот согласился.
Полицейский собрал документы на чужое имя и уже запустил процесс выдачи поддельного паспорта, но был задержан. Сейчас следствие просит отправить инспектора под стражу.
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