Российский полицейский подделал паспорт для находящегося в розыске мигранта и попался

Силовика из КБР задержали за подделку паспорта находящемуся в розыске мигранту

Сотрудники правоохранительных органов задержали полицейского из Кабардино-Балкарской Республики (КБР), который сделал поддельный паспорт находящемуся в розыске мигранту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчина без гражданства, разыскиваемый за совершение преступления в России, обратился к старшему инспектору по вопросам миграции отделения «Баксанский» в марте текущего года. Он попросил силовика помочь ему с оформлением документов за денежное вознаграждение, и тот согласился.

Полицейский собрал документы на чужое имя и уже запустил процесс выдачи поддельного паспорта, но был задержан. Сейчас следствие просит отправить инспектора под стражу.

Ранее в Томске осудили военного Сергея Графа к штрафу за приобретение поддельного водительского удостоверения.