Российского военного осудили за приобретение поддельного водительского удостоверения

В Томске суд приговорил военного за приобретение поддельных прав

Томский гарнизонный военный суд приговорил военного Сергея Графа к штрафу за приобретение поддельного водительского удостоверения. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчина должен выплатить 90 тысяч рублей.

По версии следствия, осужденный не хотел сдавать экзамен на права, поэтому решил купить поддельные через интернет. Он отправил неизвестному свои паспортные данные и фотографии, а потом получил фейковый документ, якобы предоставляющий ему право на управление транспортными средствами категорий «В», «В1», «С», «С1» и «М».

Вскоре после этого Граф ехал на машине марки «Лада Калина» по Томской области, когда его остановили для проверки документов. Сотрудник полиции сразу распознал поддельный документ.

Ранее Томский гарнизонный военный суд приговорил к шести месяцам лишения свободы условно военнослужащего за покупку поддельного водительского удостоверения.