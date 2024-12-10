Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:34, 10 декабря 2024Силовые структуры

Российского военного осудили за приобретение поддельного водительского удостоверения

В Томске суд приговорил военного за приобретение поддельных прав
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Томский гарнизонный военный суд приговорил военного Сергея Графа к штрафу за приобретение поддельного водительского удостоверения. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчина должен выплатить 90 тысяч рублей.

По версии следствия, осужденный не хотел сдавать экзамен на права, поэтому решил купить поддельные через интернет. Он отправил неизвестному свои паспортные данные и фотографии, а потом получил фейковый документ, якобы предоставляющий ему право на управление транспортными средствами категорий «В», «В1», «С», «С1» и «М».

Вскоре после этого Граф ехал на машине марки «Лада Калина» по Томской области, когда его остановили для проверки документов. Сотрудник полиции сразу распознал поддельный документ.

Ранее Томский гарнизонный военный суд приговорил к шести месяцам лишения свободы условно военнослужащего за покупку поддельного водительского удостоверения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии заявили о мести Трампа Зеленскому на встрече в Париже. Что стало причиной?

      Москалькова оценила переговоры по обмену пленными с Украиной фразой «идут очень тяжело»

      Россиян предупредили об угрожающих уголовным делом под видом следователей мошенниках

      Нарышкин допустил развязывание Западом глобального конфликта в Евразии

      На Украине заявили о заходе ВС России в Сумскую область

      В НХЛ раскрыли план празднования рекорда Овечкина

      42-летняя Энн Хэтэуэй снялась в бюстгальтере для журнала

      В Китае заявили о росте торговли с Россией

      Нарышкин заявил о близости достижения всех целей спецоперации

      В СВР уличили Запад в готовности пойти на крайние меры для сохранения доминирования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше