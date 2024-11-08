Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:20, 8 ноября 2024Силовые структуры

Российского военного осудили за покупку поддельного водительского удостоверения

В Томске суд приговорил мужчину за покупку поддельных прав на вождение
Варвара Митина (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Томский гарнизонный военный суд приговорил к шести месяцам лишения свободы условно военнослужащего за покупку поддельного водительского удостоверения. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, мужчина, не желая сдавать экзамены на права, купил поддельное водительское удостоверение категорий «В», «В1», «М». 13 июля ехавшего за рулем осужденного остановили сотрудники дорожно-постовой службы, которые во время проверки документов выявили подделку и изъяли удостоверение.

Ранее Читинский гарнизонный военный суд оштрафовал военного на 50 тысяч рублей за покупку поддельных водительских прав. Он приобрел поддельное удостоверение через интернет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я думаю, мы поговорим». Трамп допустил возможность беседы с Путиным

      Власти Саратова рассказали о повреждениях в результате атаки БПЛА

      Панарин достиг отметки в 800 набранных очков в НХЛ

      Названа страна максимального давления со стороны США при Трампе

      Экс-подполковник СБУ раскритиковал «план победы» Зеленского

      Звезда КВН раскрыл влияние Маслякова на его жизнь

      Стало известно о прибытии под Харьков группы мобилизованных солдат ВСУ под конвоем

      Задержанный за передачу Украине информации о военных объектах житель Крыма признал вину

      На МКАД произошло массовое ДТП с тремя грузовиками

      Apple изобрела умный ремешок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше