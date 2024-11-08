Российского военного осудили за покупку поддельного водительского удостоверения

В Томске суд приговорил мужчину за покупку поддельных прав на вождение

Томский гарнизонный военный суд приговорил к шести месяцам лишения свободы условно военнослужащего за покупку поддельного водительского удостоверения. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, мужчина, не желая сдавать экзамены на права, купил поддельное водительское удостоверение категорий «В», «В1», «М». 13 июля ехавшего за рулем осужденного остановили сотрудники дорожно-постовой службы, которые во время проверки документов выявили подделку и изъяли удостоверение.

Ранее Читинский гарнизонный военный суд оштрафовал военного на 50 тысяч рублей за покупку поддельных водительских прав. Он приобрел поддельное удостоверение через интернет.

