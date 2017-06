Названа причина расцвета динозавров

Британские ученые назвали наиболее вероятную причину, из-за которой по Земле распространились динозавры. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко о нем сообщает Оксфордский университет (Великобритания).

По мнению ученых, распространению динозавров способствовал вулканизм, в результате которого примерно 201,5 миллиона лет назад в атмосферу попало большое количество углекислого газа. Это привело к триасовому вымиранию, завершившемуся примерно через 200 тысяч лет. Освободившиеся экологические ниши впоследствии заняли динозавры.

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав древние вулканические образцы из шести участков Центрально-атлантической магматической провинции. В пяти из них обнаружено повышенное содержание ртути, относящееся к концу триаса — началу юрского периода.

Специалисты полагают, что поступление газов в атмосферу в результате вулканизма, приведшего к формированию Центрально-атлантической магматической провинции, влияло на скорость и масштабы вымирания старых видов животных и растений, и способствовало появлению новых.