Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:18, 12 июля 2025Силовые структуры

Наехавшему на пятерых пешеходов в Москве водителю предъявили обвинения

Наехавшему на пятерых пешеходов в центре Москвы водителю предъявили обвинения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Водителю автомобиля, сбившему пешеходов на набережной в Москве, предъявили обвинение в нарушении ПДД в нетрезвом виде. Об этом РИА Новости сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила она.

Инцидент произошел в пятницу вечером на Бережковской набережной: 23-летний водитель легкового автомобиля сбил пешеходов и скрылся с места происшествия. Позже его задержали. По предварительной информации, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали об условии согласия Путина на встречу с Зеленским

    Иран назвал условия возобновления диалога с США

    В Москве врачи удалили мужчине половину тела из-за рака кожи

    В США рассказали об особенностях позиции Трампа по Украине

    Наехавшему на пятерых пешеходов в Москве водителю предъявили обвинения

    В МАГАТЭ высказались об ударе дронов ВСУ по администрации Энергодара

    В США указали на возрастные изменения психики Трампа

    На Украине назвали возможных кандидатов на пост министра обороны

    Раскрыт маршрут иностранных поставок оружия на Украину

    На Украине сочли переговоры в Стамбуле исчерпавшим себя форматом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости