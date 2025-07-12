Наехавшему на пятерых пешеходов в Москве водителю предъявили обвинения

Наехавшему на пятерых пешеходов в центре Москвы водителю предъявили обвинения

Водителю автомобиля, сбившему пешеходов на набережной в Москве, предъявили обвинение в нарушении ПДД в нетрезвом виде. Об этом РИА Новости сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила она.

Инцидент произошел в пятницу вечером на Бережковской набережной: 23-летний водитель легкового автомобиля сбил пешеходов и скрылся с места происшествия. Позже его задержали. По предварительной информации, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.