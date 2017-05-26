На берегу Волги нашли останки морского чудовища

Международная группа ученых, включая российских палеонтологов, обнаружила на берегу Волги рядом с Ульяновском останки плиозавра. Крупная морская рептилия, названная Luskhan itilensis (от латинского — «главный дух»), жила в раннем меловом периоде 130 миллионов лет назад. Статья исследователей опубликована в журнале Current Biology.

Плиозавры с их короткой шеей являются разновидностью плезиозавров — ящеров с ластами и бочкообразным телом. Эта группа пресмыкающихся жила в одно время с динозаврами, но, несмотря на сходство, относилась к другому инфраклассу. Их останки находят на территории древних морей.

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Полный череп Luskhan itilensis был найден еще 15 лет назад российским палеонтологом Глебом Успенским. Его длина составляет 1,5 метра, что указывает на крупные размеры животного. Узкий рострум (передняя часть черепа, включающая челюсти) характерен для речных хищников — гавиалов и речных дельфинов. По мнению исследователей, это означает, что плиозавры освоили более широкий круг экологических ниш, чем считалось ранее.

Сравнение с другими находками плезиозавров показало, что разные виды морских рептилий развили независимо друг от друга сходные внешние черты. По мнению ученых, этот результат важен для понимания, почему этим ящерам удалось пережить массовое вымирание в конце юрского периода, а также для выяснения причин исчезновения незадолго до гибели динозавров.