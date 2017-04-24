В Сибири обнаружили загадочного байдабатыра

Группа российских ученых из Санкт-Петербургского государственного университета и Томского государственного университета обнаружили останки ранее неизвестного вида вымерших млекопитающих, живших в эпоху динозавров. Животное, похожее на грызуна, было названо байдабатыром (Baidabatyr clivosu). Об этом сообщает РИА Новости. Статья исследователей опубликована в Journal of Vertebrate Paleontology.

Палеонтологи обнаружили окаменелый зуб (верхний премоляр) животного в породах, относящихся к меловому периоду. Место раскопок находилось около деревни Большой Кемчуг в Красноярском крае. Анатомические особенности премоляра позволили отнести байдабатыра к новому виду многобугорчатых (Multituberculata) — вымерших млекопитающих, которые возникли и исчезли в мезозойской эре.

По словам ученых, B.clivosu является примитивным представителем своей группы, и млекопитающие, подобные ему, жили в юрском периоде. Тем самым находка подтверждает, что в Западной Сибири на протяжении нескольких десятков миллионов лет видовой состав млекопитающих и амфибий практически не менялся.