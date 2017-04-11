Опровергнут миф о первом животном на Земле

Американские исследователи выяснили, что губки не являются старейшими животными на Земле, несмотря на устоявшиеся научные представления. Анализ геномов различных живых существ показал, что первыми были гребневики (Ctenophora). Статья опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution, сообщает издание ScienceAlert.

Морские губки (Porifera) — многоклеточные беспозвоночные организмы — являются одной из древнейших форм жизни. Из-за простого строения их тела считалось, что они являются предками всех других животных на Земле. Однако результаты некоторых исследований показывали, что на самом деле самыми древними животными являются гребневики — более сложные, чем губки, существа. Эта точка зрения подвергалась сомнению, поскольку другие биологи не находили ее подтверждения, и вопрос, кто был первым из этих двух беспозвоночных, оставался открытым.

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Для оценки генетических различий, которые показывают, насколько одни виды родственны другим, используют матрицы генетических расстояний. Например, при анализе гена А ученые сравнивают его с генами B и C и определяют, какие из пар наиболее похожи друг на друга. Чем меньше подобие, тем больше генетическое расстояние, а значит, тем менее родственны гены. На основе полученных таким образом результатов выстраиваются филогенетические деревья — схемы, отражающие эволюционные взаимосвязи между организмами.

В новой работе ученые проанализировали геномы различных животных, чтобы измерить филогенетический сигнал, который показывает, какой из двух видов более близок к третьему. Для этого они оценили уровень подобия тысяч генов, принадлежащих 58 видам позвоночных животных, 103 видам растений и 86 видам дрожжей. Исследователи пришли к выводу, что, если взять для сравнения недостаточное количество генов, то это может привести к построению неправильных филогенетических деревьев. Этим и объясняется, почему различные научные работы, в ходе которых пытались определить первое появившееся животное, противоречили друг другу.

Учитывая это, исследователи с высокой точностью определили самую древнюю ветвь животных. Для этого они проверили три различных гипотезы: гребневики появились раньше губок и других животных; губки появились раньше гребневиков и других животных; губки с гребневиками появились позже других животных. Исследователи измерили филогенетические сигналы и выяснили, что верна первая гипотеза.