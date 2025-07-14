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14:01, 14 июля 2025Наука и техника

В недрах Земли обнаружен источник катастрофических извержений вулканов

Commun Earth Environ: Движение BLOBS определяет географию извержений вулканов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Огромные вулканические извержения на поверхности Земли могут быть напрямую связаны со структурами, расположенными на границе мантии и ядра. К такому выводу пришли ученые из Австралии, смоделировав движения материкоподобных плотных образований в нижней мантии — так называемых BLOBS. Результаты работы опубликованы в Communications Earth & Environment.

Эти подземные образования формируются за счет погружающихся тектонических плит и перемещаются внутри мантии, вызывая появление горячих восходящих потоков — плюмов, которые прорываются к поверхности и провоцируют извержения. Исследователи показали: именно края BLOBS чаще всего служат источником таких плюмов. Когда они достигают литосферы, происходят катастрофические выбросы лавы, способные влиять на климат и биосферу всей планеты.

Анализ охватил 210 извержений за последние 300 миллионов лет. Ученые использовали томографические и динамические модели движения мантии, а также геохронологические данные. Статистические расчеты подтвердили: большинство крупнейших вулканов образовались над краями BLOBS или рядом с ними.

Ранее считалось, что источники мантийных плюмов почти не двигаются. Однако новое исследование показало: BLOBS — динамичные структуры, и именно их движение может предопределять географию будущих извержений. Это открытие помогает лучше понять, где и почему происходили древние катастрофы — и где они могут случиться вновь.

В мае 2025 года ученые обнаружили, что потоки магмы из глубин Земли могут поднимать к поверхности золото и другие драгоценные металлы, считавшиеся навсегда поглощенными ядром планеты.

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