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07:30, 26 мая 2025Наука и техника

Золото из ядра Земли начало подниматься на поверхность

Nature: Металлы из ядра Земли поднимаются наверх вместе с раскаленной мантией
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Самые крупные запасы золота на Земле скрыты на глубине более 3 000 километров. Долгое время считалось, что золото и другие драгоценные металлы, попавшие в земное ядро 4,5 миллиарда лет назад, навсегда недоступны. Но теперь ученые из Университета Геттингена нашли доказательства того, что глубинные сокровища могут подниматься к поверхности. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Геохимики обнаружили в вулканических породах Гавайев аномально высокое содержание изотопа рутения 100Ru — элемента, который, как и золото, сконцентрирован в металлическом ядре планеты. Это указывает на то, что металлы с границы ядра действительно поднимаются наверх вместе с потоками раскаленной мантии.

По словам исследователей, вулканическая активность на Гавайях может быть связана с движением вещества из глубинных слоев Земли, где золото и другие редкие металлы остаются в огромных объемах.

Это открытие меняет представления о «герметичности» земного ядра. Оказалось, оно не полностью изолировано: части его содержимого могут выходить в верхние слои и даже становиться частью океанических островов. Авторы считают, что такие процессы могут быть источником части доступных нам сегодня запасов золота и платины.

Ранее, в апреле 2025 года, ученые предупредили о возможном скором извержении одного из самых активных подводных вулканов у побережья США — Axial Seamount. Сейсмическая активность и подъём морского дна в районе вулкана достигли уровней, наблюдавшихся перед последним извержением в 2015 году.

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