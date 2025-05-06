Ученые предупредили о приближающемся извержении вулкана

Daily Mail: Возможно скорое извержение подводного вулкана Axial Seamount

Один из самых активных подводных вулканов Тихоокеанского побережья США может извергнуться в любой момент. Об этом предупредили исследователи, отслеживающие активность вулкана Axial Seamount, расположенного в 500 километрах от побережья Орегона и на глубине почти 1,5 километра под поверхностью океана, сообщает Daily Mail.

По словам специалистов из Университета Вашингтона и Орегонского государственного университета, морское дно в районе вулкана снова начинает подниматься — это признак накопления магмы. В последний раз такая деформация наблюдалась перед извержением в 2015 году, когда Axial Seamount вызвал серию из восьми тысяч подземных толчков и сформировал лавовое поле толщиной до 120 метров.

Сейчас показатели подъема дна достигли уровня, зафиксированного перед прошлым извержением. Сейсмическая активность также возросла: в некоторые дни ученые регистрируют более 500 землетрясений в сутки.

Axial Seamount извергался как минимум трижды за последние 30 лет — в 1998, 2011 и 2015 годах. Вулкан представляет собой широкий подводный щит с пологим профилем и извергается не взрывами, а спокойными лавовыми потоками.

Ученые утверждают, хотя вулкан и активен, угрозы для людей он не представляет: он слишком далек от берега и слишком глубок, чтобы повлиять на прибрежные районы. Тем не менее предстоящее извержение даст исследователям редкую возможность наблюдать процесс в реальном времени с помощью подводных датчиков и телеметрии.