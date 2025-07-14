Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кайрат
Завтра
18:00 (Мск)
Олимпия Л
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Мн
16 июля
21:45 (Мск)
Лудогорец
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Партизан
17 июля
22:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо М
18 июля
20:30 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
14:00, 14 июля 2025Спорт

Тренер «Локомотива» потерял 11 миллионов рублей из-за мошенников

Тренер «Локомотива» Хапов отдал мошенникам более 11 миллионов рублей
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов отдал мошенникам более 11 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, преступники начали разводить Хапова 20 июня. Мошенники звонили по телефону и, представляясь сотрудниками различных ведомств, убеждали тренера снять деньги и переложить их в безопасное место.

В результате в июле Хапов передал курьерам мошенников свои накопления в размере 11,7 миллиона рублей. После этого он понял, что его обманули.

60-летний Хапов — чемпион России 1995 года в составе клуба «Спартак-Алания». В 2005 году он начал тренерскую карьеру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о поставках вооружения США на Украину

    Стала известна причина бегства вице-премьера Украины

    Мировые цены на нефть достигли максимума с 23 июня

    Осел-камикадзе атаковал колумбийских военных

    Лукашенко связал рост цен на еду с «шалостями» правительства

    Москалькова рассказала о проблемах ставших инвалидами бойцов СВО

    Борис Акунин стал фигурантом уголовного дела после общения по телефону

    Под Харьковом появились бьющие артиллерию ВСУ русские крупнокалиберные «девушки»

    Стало известно о запрете командования ВСУ выводить личный состав с границы ДНР

    Пассажирский самолет получил глубокую вмятину из-за града и экстренно развернулся в небе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости