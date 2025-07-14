Вскрылись подробности в деле о похищении лжеполицейскими мужчины в российском городе

В Петербурге задержаны лжеполицейские, похитившие мужчину в Мурино

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали лжеполицейских, похитивших в Мурино мужчину и ранивших его ножом. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на источник.

По словам источника канала, злоумышленники похитили двух человек. По предварительной информации, потерпевшие живы. В ближайшее время они будут давать показания.

Ранее сообщалось, что в Мурино на улице Шекспира несколько человек вышли из Mercedes, предъявили удостоверения и затолкали в салон мужчину. Один из нападавших достал нож и ударил потерпевшего в руку. В полицию обратился его знакомый, ставший свидетелем похищения.