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12:49, 14 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе лжеполицейские похитили мужчину и ранили его ножом

В Ленобласти лжеполицейские на Mercedes похитили мужчину и ранили его ножом
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Ленобласти лжесотрудники полиции похитили мужчину и ранили его ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, в Мурино на улице Шекспира несколько человек вышли из Mercedes, предъявили удостоверения и затолкали в салон мужчину. Один из нападавших достал нож и ударил потерпевшего в руку. В полицию обратился его знакомый, ставший свидетелем похищения.

Полицейские уже установили подозреваемых, их разыскивают. Россиянина нашли в их машине в наручниках. Выяснилось, что он работал в шиномонтажной мастерской, а с весны 2025 года стал гендиректором компании.

Ранее в Ленинградской области полиция задержала мужчину, который вместе с друзьями похитил и избил соперника из-за ревности.

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