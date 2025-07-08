Полиция задержала россиянина за похищение знакомого из ревности

В Ленобласти полицейские задержали мужчину, похитившего соперника из ревности

В Ленинградской области полиция задержала мужчину, который вместе с друзьями похитил и избил соперника из-за ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 6 июля в полицию обратился 46-летний местный житель. Он заявил, что преследует машину Toyota Corolla, в которой против воли удерживают его 24-летнего сына. Наряд полиции выехал на место инцидента.

В лесу недалеко от деревни Авдетово Киришского района полицейские нашли мужчину и его сына. Выяснилось, что трое знакомых в заброшенном здании избили молодого человека, поместили в багажник и вывезли в лес. У него забрали телефон за 11,5 тысячи рублей.

Всех злоумышленников задержали. Оказалось, что один из них организовал похищение друга, к которому приревновал девушку. Возбуждено уголовное дело.

