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13:53, 8 июля 2025Силовые структуры

Полиция задержала россиянина за похищение знакомого из ревности

В Ленобласти полицейские задержали мужчину, похитившего соперника из ревности
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Ленинградской области полиция задержала мужчину, который вместе с друзьями похитил и избил соперника из-за ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 6 июля в полицию обратился 46-летний местный житель. Он заявил, что преследует машину Toyota Corolla, в которой против воли удерживают его 24-летнего сына. Наряд полиции выехал на место инцидента.

В лесу недалеко от деревни Авдетово Киришского района полицейские нашли мужчину и его сына. Выяснилось, что трое знакомых в заброшенном здании избили молодого человека, поместили в багажник и вывезли в лес. У него забрали телефон за 11,5 тысячи рублей.

Всех злоумышленников задержали. Оказалось, что один из них организовал похищение друга, к которому приревновал девушку. Возбуждено уголовное дело.

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