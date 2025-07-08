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12:33, 8 июля 2025Силовые структуры

Россиянин из-за любви к девушке похитил соперника и вывез его в лес

В Ленинградской области россиянин похитил мужчину из ревности и избил его
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ленинградской области полиция задержала трех россиян в возрасте от 18 до 21 года, которые похитили 24-летнего мужчину. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, 6 июля в 23:00 трое молодых людей напали на своего знакомого в помещении заброшенного здания в деревне Кукуй, избили и поместили в багажник «Тойоты», после чего вывезли в лес. Там его избили и отобрали телефон. На такой поступок юные гангстеры пошли из-за любви одного из них к девушке, которую юноша ревновал к похищенному.

Возбуждено уголовное дело о похищении человека.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полицейский избил ведущего «Карусели» Андрея Гликогена.

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