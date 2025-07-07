Полицейский заковал в наручники российского артиста и избил его на глазах у детей

В Екатеринбурге полицейский избил ведущего «Карусели» Андрея Гликогена

Полицейского из Екатеринбурга отстранили от работы после нападения на ведущего российского детского телеканала «Карусель», актера театра и кино Андрея Гликогена (настоящее имя — Андрей Карпов). Об этом со ссылкой на менеджера артиста Никиту Лугового сообщает РИА Новости.

По словам менеджера, нападение произошло вечером 5 июля на улице 8 Марта. Злоумышленник настиг артиста, когда тот шел с детьми по переулку, после двух предупредительных выстрелов он приставил пистолет к виску мужчины. Под угрозой табельного оружия силовик заковал Гликогена в наручники и жестоко избил на глазах его детей, после чего скрылся. Оказалось, что причиной нападения стала ревность — девушка полицейского ушла к артисту.

Менеджер сообщил, что у пострадавшего артиста сняли побои. Заявление подано в Следственный комитет России и прокуратуру.

Ранее сообщалось, что на Кубани прокуратура просит ужесточить наказание полицейским, избившим сторожа.