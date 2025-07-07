Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:38, 7 июля 2025Силовые структуры

Полицейский заковал в наручники российского артиста и избил его на глазах у детей

В Екатеринбурге полицейский избил ведущего «Карусели» Андрея Гликогена
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Полицейского из Екатеринбурга отстранили от работы после нападения на ведущего российского детского телеканала «Карусель», актера театра и кино Андрея Гликогена (настоящее имя — Андрей Карпов). Об этом со ссылкой на менеджера артиста Никиту Лугового сообщает РИА Новости.

По словам менеджера, нападение произошло вечером 5 июля на улице 8 Марта. Злоумышленник настиг артиста, когда тот шел с детьми по переулку, после двух предупредительных выстрелов он приставил пистолет к виску мужчины. Под угрозой табельного оружия силовик заковал Гликогена в наручники и жестоко избил на глазах его детей, после чего скрылся. Оказалось, что причиной нападения стала ревность — девушка полицейского ушла к артисту.

Менеджер сообщил, что у пострадавшего артиста сняли побои. Заявление подано в Следственный комитет России и прокуратуру.

Ранее сообщалось, что на Кубани прокуратура просит ужесточить наказание полицейским, избившим сторожа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша проводит спецоперацию на границе с Германией. Что стало причиной напряжения отношений между странами?

    В Москве еще одну промзону превратят застройку ЖК

    В России заговорили о переделе угольных компаний

    Бывший депутат Рады оценил правдоподобность переезда правительства из Киева

    Кремль ответил Трампу на идею введения пошлин против БРИКС

    Российский миллиардер одарил чиновника «феррари в мире карабинов»

    Политолог предрек назначение нового премьер-министра на Украине

    Российская пловчиха объяснила изменившееся отношение к нейтральному статусу

    Продюсер назвал «справедливые» гонорары для группы «Тату»

    Азербайджанцев стали дополнительно допрашивать в аэропортах России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости