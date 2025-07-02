Суд пересмотрит приговор пытавшимся стулом выбить показания сторожа российским полицейским

На Кубани прокуратура просит ужесточить наказание полицейским, избившим сторожа

На Кубани прокуратура просит в два раза ужесточить наказание двум осужденным полицейским, которые избили на допросе сторожа металлическим стулом. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, апелляция требует переквалифицировать дело фигурантов на статью о пытках и увеличить им срок заключения до семи лет каждому.

Речь идет о майоре полиции Евгении Самонове и старшем лейтенанте Иване Таценко. Их признали виновными по статье о превышении должностных полномочий. Самонов получил четыре года лишения свободы, а Таценко — 3,5.