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15:48, 29 мая 2025Силовые структуры

Двое полицейских избили россиянина металлическим стулом ради признаний

На Кубани двое полицейских получили сроки за избиение задержанного стулом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Красноармейский районный суд Краснодарского края вынес приговор в отношении двух полицейских, которые избили задержанного металлическим стулом ради его признаний. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что в августе 2023 года Евгений Самонов и Иван Таценко избили мужчину металлическим стулом, требуя, чтобы он сознался в краже. Бывшие сотрудники полиции не признали вину в превышении должностных полномочий.

Самонова и Таценко приговорили к четырем и 3,5 года колонии общего режима соответственно. Также их лишили званий и права занимать должности в силовых структурах на два года.

Ранее в Омске 45-летнему бывшему следователю дали восемь лет колонии строгого режима за учиненную над 26-летним музыкантом расправу в одном из городских баров.

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