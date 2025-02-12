Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:23, 12 февраля 2025Силовые структуры

Бывшего следователя отправили в колонию за забитого стулом российского музыканта

В Омске полицейскому дали срок за убийство заступившегося за девушку музыканта
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Омске 45-летнему бывшему следователю дали восемь лет колонии строгого режима за учиненную над 26-летним музыкантом расправу в одном из городских баров. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в ночь на 25 мая 2023 года силовик отдыхал в компании двух друзей в одном из питейных заведений, за соседним столом сидел со своей девушкой и друзьями местный музыкант. Полицейский предложил девушке проследовать с ним в туалет и заняться сексом, но мужчина заступился за свою подругу. В этом его поддержали друзья. В драке полицейский быстро взял верх, а затем вооружился стулом и принялся избивать им и ногами соперника.

Медики быстро прибыли в заведение и доставили пострадавшего в городскую больницу, однако помочь ему не смогли — музыкант получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который забил своего знакомого табуреткой во время ссоры в одном из хостелов на севере Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поговорил с новым лидером Сирии

      Жители российского города пожаловались на полчища крыс на улицах

      Случайная поломка помогла россиянину выжить в конфликте с должником-соседом

      Россиян предупредили о выманивающем доступ к «Госуслугам» мошенническом сайте

      В России появился новый автомобильный бренд

      Пассажирка самолета случайно нашла под креслом опасный предмет и испугалась

      Резкое укрепление рубля объяснили

      Раскрыты подробности о работе подозреваемого в мошенничестве племянника Екатерины Варнавы

      Еще одна страна предложила Трампу сделку по примеру Украины

      Раскрыта стоимость съемочного дня Агаты Муцениеце

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше