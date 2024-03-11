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20:43, 11 марта 2024Силовые структуры

Россиянин забил своего знакомого табуреткой в хостеле и попал под следствие

В Москве мужчина до смерти забил знакомого табуреткой во время ссоры в хостеле

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который забил своего знакомого табуреткой во время ссоры в одном из хостелов на севере Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

Фигуранту вменяют часть 4 статьи 111 УК РФ, во время допроса он полностью признал свою вину. В настоящее время следствие намерено ходатайствовать о его аресте перед Савеловским районным судом Москвы.

По данным ведомства, все произошло вечером 9 марта. Мужчина, находясь в хостеле на улице Новая Башиловка, в ходе имущественного конфликта неоднократно ударил табуреткой по голове и телу своего знакомого 1969 года рождения. Потерпевший не выжил.

Ранее 49-летний житель Петербурга забил супругу, а спустя сутки сам вызвал полицейских.

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      Олеся Мицкевич
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