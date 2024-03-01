Россиянин забил супругу и спустя сутки сам вызвал полицейских

В Петербурге мужчина забил до смерти жену, а спустя сутки сам вызвал полицию

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 49-летнего местного жителя, который подозревается в летальном избиении своей супруги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, тело 39-летней женщины было обнаружено в квартире по улице Партизана Германа 27 февраля. Экспертиза установила, что летальный исход наступил от побоев, которые накануне потерпевшей мог нанести ее муж. Мужчину сразу же задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

Оказалось, что утром 26 февраля между супругами произошел конфликт, в ходе которого нападавший забил свою жену ударами по голове и телу. Она не выжила. Как уточняет «Фонтанка», мужчина сам вызвал полицию спустя сутки после случившегося. По его словам, супруга страдала алкоголизмом.

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