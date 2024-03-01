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18:23, 1 марта 2024Силовые структуры

Россиянин забил супругу и спустя сутки сам вызвал полицейских

В Петербурге мужчина забил до смерти жену, а спустя сутки сам вызвал полицию

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 49-летнего местного жителя, который подозревается в летальном избиении своей супруги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, тело 39-летней женщины было обнаружено в квартире по улице Партизана Германа 27 февраля. Экспертиза установила, что летальный исход наступил от побоев, которые накануне потерпевшей мог нанести ее муж. Мужчину сразу же задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

Оказалось, что утром 26 февраля между супругами произошел конфликт, в ходе которого нападавший забил свою жену ударами по голове и телу. Она не выжила. Как уточняет «Фонтанка», мужчина сам вызвал полицию спустя сутки после случившегося. По его словам, супруга страдала алкоголизмом.

Ранее 20 подростков из Подмосковья толпой избили мужчину, который пытался заступиться за своего друга.

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      Олеся Мицкевич
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