Толпа подростков избила заступившегося за мужчину россиянина и попала на видео

В Подмосковье 20 подростков толпой избили мужчину, заступившегося за друга

В Подмосковье 20 подростков толпой избили мужчину, который пытался заступиться за своего друга, и попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Shot и публикует соответствующий ролик.

На кадрах видно, как мужчина в красной куртке пытается отбиться от юношей предметом, похожим на телескопическую дубинку. Затем подростки начинают пинать его, валят на землю и забивают ногами.

По данным канала, все произошло в субботу, 24 февраля, в Волоколамске. Толпа подростков в возрасте от 17 до 19 лет отдыхала в ДК на улице Советской. В какой-то момент юноши затеяли конфликт с молодым человеком постарше, выволокли его на улицу и напали толпой. Вскоре на место прибыл 40-летний друг потерпевшего, которому тот успел позвонить с просьбой о помощи, и толпа набросилась уже на него. Сейчас полицейские устанавливают личности нападавших, проводится проверка.

Ранее суд арестовал жителя Еманжелинска, который избил полицейского в отделе МВД и отобрал у него табельный пистолет.