Россиянин избил полицейского в отделе МВД и отобрал у него табельное оружие

На Урале арестовали мужчину, избившего полицейского и отобравшего у него оружие

Суд арестовал жителя Еманжелинска, который избил полицейского в отделе МВД и отобрал у него табельное оружие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Челябинской области.

В отношении уральца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и пункту «б» части 4 статьи 226 («Хищение либо вымогательство оружия») УК РФ.

По данным следствия, 24 февраля фигурант 1971 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения в здании отдела полиции, избил сотрудника правоохранительных органов и похитил у него пистолет Макарова. Нападавшего мужчину задержали, а потерпевшего доставили в больницу, где ему была оказала медицинская помощь.

Ранее в Петербурге задержали троих юношей, которые избили 40-летнего пассажира метро из-за замечания.