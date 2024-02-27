Трое юношей избили россиянина в метро за замечание

В Петербурге задержали трех юношей, избивших пассажира метро за замечание

В Петербурге задержали 19-летнего, 17-летнего и 16-летнего молодых людей, напавших на 40-летнего пассажира метро. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным ведомства, подростки избили мужчину между «Парком Победы» и «Электросилой» за замечание о неподобающем поведении. Россиянин не стал писать заявление на юношей. Однако дело все равно возбудили.

Молодых людей допросили и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что в московском метро задержали 23-летнего мужчину, пытавшегося пройти на станцию с самодельным ружьем. Инцидент произошел в вестибюле станции «Динамо».