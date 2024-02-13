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13:00, 13 февраля 2024Силовые структуры

Мужчина попытался зайти в московское метро с самодельным ружьем

В метро Москвы задержали мужчину, который пытался пройти на станцию с ружьем

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В московском метро задержали 23-летнего мужчину, пытавшегося пройти на станцию с самодельным ружьем. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел в вестибюле станции «Динамо». Гражданин нес чехол, в котором находился предмет, конструктивно схожий с оружием. Его изъяли. Экспертиза показала, что это гладкоствольное длинноствольное огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

Ранее в метро Москвы задержали 34-летнего гражданина, напавшего с отверткой на пассажира.

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      Екатерина Кашурникова
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