Мужчина попытался зайти в московское метро с самодельным ружьем

В метро Москвы задержали мужчину, который пытался пройти на станцию с ружьем

В московском метро задержали 23-летнего мужчину, пытавшегося пройти на станцию с самодельным ружьем. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел в вестибюле станции «Динамо». Гражданин нес чехол, в котором находился предмет, конструктивно схожий с оружием. Его изъяли. Экспертиза показала, что это гладкоствольное длинноствольное огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

Ранее в метро Москвы задержали 34-летнего гражданина, напавшего с отверткой на пассажира.