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11:15, 26 января 2024Силовые структуры

В московском метро мужчина напал с отверткой на пассажира

В московском метро мужчина воткнул отвертку в руку пассажира

В московском метро задержали 34-летнего гражданина, напавшего с отверткой на пассажира. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, на станции «Добрынинская» мужчина поссорился с потерпевшим. Они начали драться, подозреваемый достал отвертку и воткнул ее в руку оппонента. Раненому пассажиру оказали медицинскую помощь.

Полицейские сразу задержали нападавшего и доставили в отдел. Отвертку изъяли и отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Москвич находится под домашним арестом.

Ранее стало известно, что мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на людей в московском метро, поранив двух человек.

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      Екатерина Кашурникова
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