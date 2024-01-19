Мужчина с ножами напал на людей в Московском метро и попал на видео

Вооруженный ножами мужчина напал на пассажиров Московского метро

Мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на людей в Московском метро, поранив двух человек. Видео с инцидентом «Ленте.ру» предоставили в столичной прокуратуре.

На кадрах виден мужчина, который ножами наносит удары двум пассажирам в вагоне. Затем конфликт перемещается на станцию метрополитена.

По данным прокуратуры, 22-летний злоумышленник в поезде, следующем от станции «Лубянка» до станции «Кропоткинская», спровоцировал конфликт с двумя пассажирами, используя малозначительный повод. Он нанес им ножевые ранения и скрылся, но вскоре был задержан силовиками.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Решается вопрос о возбуждении против задержанного уголовного дела по статье о хулиганстве.