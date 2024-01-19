Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:41, 19 января 2024Силовые структуры

Мужчина с ножами напал на людей в Московском метро и попал на видео

Вооруженный ножами мужчина напал на пассажиров Московского метро

Мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на людей в Московском метро, поранив двух человек. Видео с инцидентом «Ленте.ру» предоставили в столичной прокуратуре.

На кадрах виден мужчина, который ножами наносит удары двум пассажирам в вагоне. Затем конфликт перемещается на станцию метрополитена.

По данным прокуратуры, 22-летний злоумышленник в поезде, следующем от станции «Лубянка» до станции «Кропоткинская», спровоцировал конфликт с двумя пассажирами, используя малозначительный повод. Он нанес им ножевые ранения и скрылся, но вскоре был задержан силовиками.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Решается вопрос о возбуждении против задержанного уголовного дела по статье о хулиганстве.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В НАТО призвали готовиться к войне с Россией. Когда может начаться полномасштабный конфликт?

      Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в новогодние праздники

      Белгородцы рассказали об изменении отношения к обстрелам ВСУ

      Волочкова назвала помогающий ей справиться со стрессом способ

      Названа существенная проблема для электромобилей в России

      Грузия потребовала извинений от Зеленского и Санду

      Россияне рассказали о доверии Путину

      Участников массовых беспорядков в Башкирии наказали арестами

      Российская авиакомпания начала распродажу билетов по 999 рублей

      На Украине рассказали о пополнении бюджета благодаря VIP-камерам СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше