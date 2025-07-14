В России рассказали о последствиях для экономики от роста просроченных долгов по кредитам

Депутат Арефьев: Рост просроченных долгов по кредитам не опасен для экономики

Рост просроченной задолженности по потребительским кредитам до рекордных за шесть лет значений не опасен для российской экономики. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Я так думаю, что это не трагично, потому что у нас вообще потребительские кредиты где-то на уровне около 40 триллионов рублей, поэтому 1,5 триллиона — это плохо, пострадают, скорее всего, обыкновенные граждане, которые брали эти потребительские кредиты и не смогли вовремя расплатиться. (…) Поэтому я думаю, что для экономики это пока ничего особенного не представляет, но для граждан это будет в общем-то трагедия, многие могут лишиться жилья», — сказал Арефьев.

Он отметил, что все возможные меры для помощи гражданам с долгами уже приняты. Одним из вариантов для таких людей он назвал реструктуризацию задолженности и процедуру банкротства, но это, по мнению Арефьева, банкам невыгодно.

Согласно данным Банка России, объем просроченной задолженности по потребительским кредитам физических лиц к маю достиг 1,5 триллиона рублей, что на 400 миллиардов больше, чем годом ранее. Эта сумма стала максимумом за последние шесть лет, до этого регулятор соответствующую статистику не вел.

Ранее финансовый маркетплейс «Финуслуги» подсчитал, что в 2025-м средняя запрошенная сумма кредита наличными в России выросла на 53 процента год к году, до 758 225 рублей.