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15:13, 11 июля 2025Экономика

Россияне стали запрашивать большие суммы по кредитам наличными

Финуслуги: В 2025-м средняя запрошенная сумма кредита наличными выросла на 5,3 %
Вячеслав Агапов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В 2025-м средняя запрошенная сумма кредита наличными в России выросла на 53 процента год к году. О том, что россияне стали запрашивать большие суммы, выяснили в Финуслугах (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В первом полугодии средняя запрошенная сумма кредита составила 758 225 рублей. При этом в первом квартале он составлял чуть более 790 тысяч, а во втором — 727,5 тысячи рублей. Срок займа также сократился с 44,05 до 42,36 месяца.

Средний возраст потенциального заемщика вырос с 33 до 36 лет, большинство из них — мужчины, доля которых выросла: с 60,3 до 65,4 процента. Женщины отправляют заявки на кредиты все реже: их доля в запросах составила 34,6 процента по итогам первой половины 2025 года (минус 5,1 процентного пункта).

«На показатель запрошенной суммы кредита влияют сразу несколько факторов. Один из них — это размер процентной ставки. Вместе с тем, такой показатель в том числе зависит и от потребительского спроса, который находился под давлением в период рекордных ставок по вкладам и, соответственно, роста их популярности. Мы полагаем, что по мере смягчения денежно-кредитной политики рынок розничного кредитования будет оживляться», — пояснил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу Финуслуг Игорь Алутин.

В мае 2025 года в России выдали на 62 процента меньше кредитов наличными по сравнению с показателем последнего месяца весны прошлого года. Как выяснили эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ), оформлено 1,23 миллиона таких займов на 206,75 миллиарда рублей. Общий объем выдачи упал почти на 70 процентов.

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