Российский певец предсказал крах карьеры Орбакайте в Европе

Певец Юрий Лоза заявил, что Кристина Орбакайте не будет востребована в Европе

Певец и композитор Юрий Лоза предрек провал артистке Кристине Орбакайте, развивающей карьеру в Европе. Его слова приводит aif.ru.

По словам музыканта, российские исполнители не востребованы в европейских странах, поскольку там достаточно своих артистов. Лоза заявил, что Орбакайте не станет исключением из этого правила, несмотря на то, что она имеет связи и «где-то крутится».

«Мы им не интересны. У наших артистов нет никаких шансов. Тот же самый Дима Билан после "Евровидения" поехал не по Европе, а в Сыктывкар. Поэтому никаких гастролей ни у кого не может быть», — считает Лоза.

Ранее Орбакайте призналась в любви к эстонцам и назвала их своими верными друзьями во время концерта в Таллине. До этого стало известно, что певице запретили въезд в Латвию. Решение было принято в связи с опасениями Службы государственной безопасности страны.