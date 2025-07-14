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13:52, 14 июля 2025Культура

Российский певец предсказал крах карьеры Орбакайте в Европе

Певец Юрий Лоза заявил, что Кристина Орбакайте не будет востребована в Европе
Ольга Коровина

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Певец и композитор Юрий Лоза предрек провал артистке Кристине Орбакайте, развивающей карьеру в Европе. Его слова приводит aif.ru.

По словам музыканта, российские исполнители не востребованы в европейских странах, поскольку там достаточно своих артистов. Лоза заявил, что Орбакайте не станет исключением из этого правила, несмотря на то, что она имеет связи и «где-то крутится».

«Мы им не интересны. У наших артистов нет никаких шансов. Тот же самый Дима Билан после "Евровидения" поехал не по Европе, а в Сыктывкар. Поэтому никаких гастролей ни у кого не может быть», — считает Лоза.

Ранее Орбакайте призналась в любви к эстонцам и назвала их своими верными друзьями во время концерта в Таллине. До этого стало известно, что певице запретили въезд в Латвию. Решение было принято в связи с опасениями Службы государственной безопасности страны.

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