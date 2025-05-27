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14:32, 27 мая 2025Культура

Орбакайте призналась в любви к эстонцам

Певица Кристина Орбакайте назвала эстонцев своими верными друзьями
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Кристина Орбакайте призналась в любви к эстонцам во время концерта в Таллине. Об этом сообщает «Абзац».

По данным издания, исполнительница выступила в Эстонии 25 мая, в день своего 54-летия. Артистка начала концерт с монолога о том, как сильно она соскучилась по местной публике. Она добавила, что считает эстонцев своими верными друзьями.

29 апреля стало известно, что Орбакайте запретили въезд в Латвию. Решение было принято в связи с опасениями Службы государственной безопасности страны. Певица заявила, что намеревается в суде оспорить выданный ей запрет. До этого премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас потребовал от артистки высказать свою позицию насчет специальной военной операции на Украине. По его словам, от этого зависит, разрешат ли ей провести на территории страны концерт, который должен состояться 31 мая.

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