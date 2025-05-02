Орбакайте впервые прокомментировала запрет на въезд в Латвию

Певица Кристина Орбакайте оспорит в суде запрет на въезд в Латвию

Российская певица Кристина Орбакайте намеревается в суде оспорить выданный ей запрет на въезд в Латвию. Исполнительница впервые прокомментировала решение властей прибалтийской страны в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Отмена моего концерта и запрет на въезд в Латвию — это не просто решение, [направленное] против артиста. Это нарушение всех международных норм и принципов, на которых строится современный мир. Это решение нарушает не только мои права как артистки, но и основы международного права, свободы слова», — уверена Орбакайте.

Певица отметила, что ее творчество — вне политики, а музыка — не оружие, а наоборот — способ объединения людей и «создания мостов там, где политики строят стены». Орбакайте отдельно подчеркнула, что она никогда не поддерживала и не участвовала в политических конфликтах, предпочитая говорить «языком музыки, театра и искусства».

«Я не намерена сдаваться и буду в судебном порядке отстаивать свое право выступать перед своей аудиторией. Это вопрос не только личной справедливости, но и принципа: у искусства не должно быть границ», — заключила исполнительница.

О том, что Орбакайте запретили въезд в Латвию, стало известно 29 апреля. Решение было принято в связи с опасениями Службы государственной безопасности страны. В ведомстве уточнили, что выступления лиц, «поддерживающих российскую агрессию», противоречат интересам национальной безопасности, поскольку могут «способствовать повышению межэтнической напряженности в латвийском обществе».